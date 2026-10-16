Сфабриковали документы и выдали чужую работу за свою: экс-руководители госпредприятия похитили 100 млн, выделенные на транспортную безопасность РоссииБывшие руководители предприятия, подведомственного Министерству транспорта России, получили сроки до 7,5 лет.
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