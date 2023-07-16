РЖД грозят пассажирам задержками. Порт Калининграда уплыл к государству. «Ласточка» долетит до Москвы через 3 года. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе были планы РЖД привлечь дополнительные средства из ФНБ на развитие БАМа, перенос сроков реализации проекта ВСМ и высокая оценка внедрения технологий в РЖД со стороны президента Владимира Путина.