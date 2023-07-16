Вгудок

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  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

РЖД грозят пассажирам задержками. Порт Калининграда уплыл к государству. «Ласточка» долетит до Москвы через 3 года. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

РЖД грозят пассажирам задержками. Порт Калининграда уплыл к государству. «Ласточка» долетит до Москвы через 3 года. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе были планы РЖД привлечь дополнительные средства из ФНБ на развитие БАМа, перенос сроков реализации проекта ВСМ и высокая оценка внедрения технологий в РЖД со стороны президента Владимира Путина.

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