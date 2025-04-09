Министр обороны Германии не поедет в Брюссель на встречу по Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус (СДПГ) изменил планы поехать в Брюссель на встречу по Украине после заключения коалиционного соглашения между Союзом ХДС/ХСС и СДПГ, 9 апреля сообщает информационное агентство dts.
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