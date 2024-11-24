Администрация Байдена ограничена в наращивании поставок оружия Украине

Администрация американского лидера Джо Байдена ограничена в возможности наращивания поставок вооружений Украине, несмотря на стремление Вашингтона максимально усилить страну до прихода к власти республиканца Дональда Трампа.
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