Кузбасс и Югра проработают вопрос о строительстве Северо-Сибирской железной дороги

Глава Кузбасса Сергей Цивилев и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве субъектов в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах.
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