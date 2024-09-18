Лесным защитникам — поздравления и награды

В третье воскресенье сентября в России отмечается День работников леса и чествуют тех, кто своим трудом приумножает главное богатство областиТоржественное мероприятие и награждение лучших представителей отрасли прошли в правительстве Архангельской области накануне праздника.
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