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В России предложили маркировать детскую воду

В России предложили маркировать детскую воду

С 1 сентября в систему цифровой маркировки предлагается включить воду для детского питания. Это следует из разработанного Минпромторгом проекта постановления Правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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