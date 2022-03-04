В России предложили маркировать детскую воду

С 1 сентября в систему цифровой маркировки предлагается включить воду для детского питания. Это следует из разработанного Минпромторгом проекта постановления Правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
С 1 сентября в систему цифровой маркировки предлагается включить воду для детского питания. Это следует из разработанного Минпромторгом проекта постановления Правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Свежие комментарии