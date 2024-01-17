Культурный подъем: в ASTERUS рассказали, как сделать бывшую промзону популярным местом для жизни

Культурный подъем: в ASTERUS рассказали, как сделать бывшую промзону популярным местом для жизниДевелопер ASTERUS взялся за комплексное развитие территории бывшего завода Кристалл на Самокатной улице в Москве.
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