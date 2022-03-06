ШИРОКОВ: «Красно-белым» некуда отступать - два проигранных московских дерби болельщики «Спартака» команде не простят

«Ну в дерби не бывает явного фаворита никогда. Предпочтение отдам «Динамо»: свое поле, ну и команда более организованная и уверенная в себе, - поделился экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков накануне матча 20-го тура РПЛ «Динамо» - «Спартак».