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ШИРОКОВ: «Красно-белым» некуда отступать - два проигранных московских дерби болельщики «Спартака» команде не простят

ШИРОКОВ: «Красно-белым» некуда отступать - два проигранных московских дерби болельщики «Спартака» команде не простят

«Ну в дерби не бывает явного фаворита никогда. Предпочтение отдам «Динамо»: свое поле, ну и команда более организованная и уверенная в себе, - поделился экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков накануне матча 20-го тура РПЛ «Динамо» - «Спартак».

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