Какой церковный праздник отмечают 17 апреля: народные приметы и запреты дня Ирэн ОрлонскаяВ сегодняшний день, 17 апреля 2024 года, православные христиане по всему миру отмечают начало Пасхальной седмицы — Светлый понедельник.