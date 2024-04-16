Какой церковный праздник отмечают 17 апреля: народные приметы и запреты дня Ирэн ОрлонскаяВ сегодняшний день, 17 апреля 2024 года, православные христиане по всему миру отмечают начало Пасхальной седмицы — Светлый понедельник.
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