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Болдуин отдал свой телефон властям для расследования гибели оператора

Болдуин отдал свой телефон властям для расследования гибели оператора

Американский актер Алек Болдуин, который случайно застрелил оператора Галину Хатчинс на съемках фильма "Раст", отдал свой телефон властям в рамках расследования по этому делу, передает телеканал NBC News, ссылаясь на его адвоката Аарона Дайера.

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