Глава МИД КНР назвал сепаратистов на Тайване главным вызовом для отношений с США

Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече в Вашингтоне с помощником президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейком Салливаном назвал сепаратистов на острове Тайвань главным вызовом для китайско-американских отношений.
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