Без таблеток: 9 чудодейственных растений, которые нужно держать дома, чтобы не бегать в аптеку Ольга БезродняяДомашние растения призваны не только украшать помещение, они способны на большее – отдавая свои природные свойства, помогают укрепить здоровье и сделать атмосферу вокруг лучше.