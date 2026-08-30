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Царьград

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СК РФ раскрыл дело о насилии в отношении представителей власти

СК РФ раскрыл дело о насилии в отношении представителей власти

Житель Сковородино, 43 года, применил насилие к полицейским в мае 2026 года в состоянии опьянения. Следственное управление СК России по Амурской области ведет следствие, допрашиваются потерпевшие и свидетели.

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