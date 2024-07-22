Дети, я вам расскажу правду о Курской битве

статья 67 Конституции РФ и статья 354.1 УК РФ реабилитация фашизма, национал-социализма. должен быть немедленный арест во избежания побега фигурантов этого дела. музей опечать, всех уволить, набрать молодых адекватных студентов-историков с преподавателями , пока не организуется новый штат. рядом фронт

МП

Михаил Пантюхин

Эту трифонову пора отправить с её командоСС в места, где 12 месяцев зима, остальное лето, чтобы эССука и мразь эсесовская замёрзла!!! Совсем о..уели в России стали такие мразоты обелять зверей сс!!!