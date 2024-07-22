БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 282 подписчика

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Свежие комментарии

  • владимир васильев
    не надо передёргивать. Вы некорректно сравниваете. тогда надо сравнивать потери РККА не только в белорусской операции...ФРОНТОВЫЕ "КАЧЕЛИ...
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    гнать этих черножопых вместе с выводками...😡ВОН ИЗ РОССИИ ЗА ...
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    Это, конечно верно. Но только в этом случае наша правоохранительная система проявит невиданную принципиальность, и уп...ВОН ИЗ РОССИИ ЗА ...

Дети, я вам расскажу правду о Курской битве

Дети, я вам расскажу правду о Курской битве

Да, на Белгородчине, где руководит кавалер ордена Мужества Вячеслав Гладков, происходят поистине удивительные вещи.

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Комментарии
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Игорь Сипкин
статья 67 Конституции РФ и статья 354.1 УК РФ  реабилитация фашизма, национал-социализма. должен быть немедленный арест во избежания побега фигурантов этого дела.  музей опечать, всех уволить, набрать молодых адекватных студентов-историков с преподавателями , пока не организуется новый штат. рядом фронт
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16 час.
АндрейБорков
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15 час.
МП
Михаил Пантюхин
Эту трифонову пора отправить с её командоСС в места, где 12 месяцев зима, остальное лето, чтобы эССука и мразь эсесовская замёрзла!!! Совсем о..уели в России стали такие мразоты обелять зверей сс!!!
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10 час.

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