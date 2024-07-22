Да, на Белгородчине, где руководит кавалер ордена Мужества Вячеслав Гладков, происходят поистине удивительные вещи.
Дети, я вам расскажу правду о Курской битве
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Сипкин
статья 67 Конституции РФ и статья 354.1 УК РФ реабилитация фашизма, национал-социализма. должен быть немедленный арест во избежания побега фигурантов этого дела. музей опечать, всех уволить, набрать молодых адекватных студентов-историков с преподавателями , пока не организуется новый штат. рядом фронт
Ответить
16 час.
АндрейБорков
Ответить
15 час.
МП
Михаил Пантюхин
Эту трифонову пора отправить с её командоСС в места, где 12 месяцев зима, остальное лето, чтобы эССука и мразь эсесовская замёрзла!!! Совсем о..уели в России стали такие мразоты обелять зверей сс!!!
Ответить
10 час.
Свежие комментарии