По каким целям в России ВСУ могут ударить ракетами ОТРК «Гром-2»

Будни мужчин. Все что нам интересно

Как показал недавний массированный ракетный удар Ирана по территории Израиля, одновременный залп нескольких сотен баллистических ракет не способна перехватить даже самая современная система ПВО/ПРО, которой располагает еврейское государство и помогавшие сбивать их его приспешники.