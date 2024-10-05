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Будни мужчин. Все что нам интересно

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По каким целям в России ВСУ могут ударить ракетами ОТРК «Гром-2»

По каким целям в России ВСУ могут ударить ракетами ОТРК «Гром-2»

Как показал недавний массированный ракетный удар Ирана по территории Израиля, одновременный залп нескольких сотен баллистических ракет не способна перехватить даже самая современная система ПВО/ПРО, которой располагает еврейское государство и помогавшие сбивать их его приспешники.

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