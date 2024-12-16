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Китай

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Центральные власти Китая в полной мере поддерживают САР Сянган в создании новых импульсов экономического развития -- Си Цзиньпин

Пекин, 13 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу заявил, что центральные власти Китая полностью поддерживают Специальный административный район /САР/ Сянган в его активном сопряжении с национальными стратегиями, создании новых импульсов и преимуществ экономического развития.

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