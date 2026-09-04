Суд рассмотрит дело об убийстве подростка в Пушкине по наводке его бывшей

В Петербурге следователи завершили расследование уголовного дела в отношении молодого человека и девушки, обвиняемых в организации убийства и убийстве подростка в Пушкинском районе.
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