Глава крымского парламента Константинов назвал условие для установления мира на Украине

president.gov.ua | Офис Президента Украины Установление мира на Украине возможно только если США поймут, что с Россией нужно договариваться.
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