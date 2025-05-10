Европа исполнит свою мечту через два года

Пока ряд европейских компаний высказывает надежды на увеличение поставок газа из России, если конфликт на Украине закончится, Еврокомиссия, наоборот, ищет пути усиления своей антироссийской политики.
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