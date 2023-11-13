Физики создали черную дыру в лаборатории, а потом она неожиданно стала расти

Ч

ЧилиИвано

Никто не Благ, как Отец наш Небесный, Он знает, в чём имеем нужду, и даже лист не шелохнётся без Воли Аллаха, Всё по Воле Божией. . В остальном можем играться, как в песочнице, и если "обкакаемся", то попку есть кому подтереть. В знаниях есть куча примеров и мы настолько малы во всём, кроме вопросов веры, что и внимания на нас не обращают., кроме того, что мы выбираем - стараться служить Господу или только ради себя, любимого, жить и куражится. Вот в этом с нас огромный спрос, подробности в Ведах, вторая нога после Вера, по пути "домой", туда где не тля, не ржа и воры не подкрадываются.