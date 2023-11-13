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Физики создали черную дыру в лаборатории, а потом она неожиданно стала расти

Физики создали черную дыру в лаборатории, а потом она неожиданно стала расти

Исследователи из Амстердама разработали метод безопасного моделирования горизонта событий и функций черной дыры, используя цепочку простых атомов, создав тем самым искусственный горизонт событий.

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Комментарии
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Ч
ЧилиИвано
Никто не Благ, как Отец наш Небесный, Он знает, в чём имеем нужду, и даже лист не шелохнётся без Воли Аллаха, Всё по Воле Божией. .  В остальном можем играться, как в песочнице, и если &quot;обкакаемся&quot;, то попку есть кому подтереть. В знаниях есть куча примеров и мы настолько малы во всём, кроме вопросов веры, что и внимания на нас не обращают., кроме того, что мы выбираем - стараться служить Господу или только ради себя, любимого, жить и куражится. Вот в этом с нас огромный спрос, подробности в Ведах, вторая нога после Вера, по пути &quot;домой&quot;, туда где не тля, не ржа и воры не подкрадываются.
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15 час.
Леонид Руси
А она не может не увеличиваться... Ведь она работает как пылесос, засасывая всё... воздух, свет, звук
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15 час.
Ч
ЧилиИвано
У пылесоса есть посторонний источник энергии, то биш розетка и шнур питания. А так называемая &quot;чёрная дыра&quot; имеет источник тонкого мира, эфира и этот эффект в знании называют &quot;матерью&quot; - ну в общем бхагават гита и шримат бхагаватам, подробнее объясняют. Кстати такой эффект, часть его, есть в каждой планете, где есть чувства, ну а по современному - магнитное поле ; ну и в знаниях нет понятия звёзд - это планеты яркие по причине источников &quot;истины&quot;, ну мы видим по другому, как большую &quot;печку&quot; водорода в гелий.
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13 час.

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