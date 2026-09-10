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Царьград

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Испытательный срок при приёме на работу: Кому он не положен и как не дать себя обмануть

Испытательный срок при приёме на работу: Кому он не положен и как не дать себя обмануть

Вам назначили испытательный срок, хотя по закону не имели права? Такое бывает чаще, чем кажется. А ещё работодатели умудряются платить на испытании меньше, продлевать его и увольнять задним числом.

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