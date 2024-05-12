Более половины сотрудников в полупроводниковой отрасли США склонны к смене места работыВ американской полупроводниковой отрасли не хватает квалифицированных специалистов, и это ощущается даже на этапе строительства объектов.
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