Полковник Литовкин раскрыл, почему Германия отказалась поставлять Украине военную технику

МОСКВА, 14 октября, ФедералПресс. Власти ФРГ отказались поставлять Украине военную технику после того, как переданные ВСУ современные немецкие танки и зенитные ракетные комплексы не помогли им изменить ситуацию на поле боя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии