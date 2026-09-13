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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Акрона» Благоевич об 1:1 с «Краснодаром»: «Зашел в раздевалку и остался в восторге – ребята грустили, некоторые плакали, потому что мы не выиграли. Это говорит о характере»

Главный тренер « Акрона » Срджан Благоевич высказался о ничьей с « Краснодаром » (1:1) в 8-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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