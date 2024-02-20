Ученые заявили об уменьшении мозга из-за «революционных» лекарств от Альцгеймера

Эксперты обеспокоены побочными эффектами новых препаратов от болезни Альцгеймера - леканемаба, разработанного японской компанией Eisai и американской Biogen, и донанемаба от американской Lilly, пишет The Times.
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