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Ученые заявили об уменьшении мозга из-за «революционных» лекарств от Альцгеймера

Эксперты обеспокоены побочными эффектами новых препаратов от болезни Альцгеймера - леканемаба, разработанного японской компанией Eisai и американской Biogen, и донанемаба от американской Lilly, пишет The Times.

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