Associated Press: Украина израсходовала все американские ракеты ATACMS

Украина израсходовала все американские тактические ракеты ATACMS. Об этом проинформировало агентство Associated Press, которое сослалось на источники в администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
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