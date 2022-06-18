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Полноценный рабочий монитор с крошечной рамкой и HDMI за 45 долларов. Coocaa 215 предлагается по смешной цене в ходе распродажи в Китае

Полноценный рабочий монитор с крошечной рамкой и HDMI за 45 долларов. Coocaa 215 предлагается по смешной цене в ходе распродажи в Китае

В ходе распродажи 618 в Китае цены падают на всю электронику. Порой можно купить что-то по смешной цене.

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