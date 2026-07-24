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ВС РФ остановили морское судоходство на Украине: владельцы судом запаниковали и отказались заходить в порты Одессы и Николаева

ВС РФ остановили морское судоходство на Украине: владельцы судом запаниковали и отказались заходить в порты Одессы и Николаева

  Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий признался, что в последнее время в порты заходили 5-6 судов, а накануне - ни одного.

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Комментарии
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Сергей
да, 4 с лишком года на очевидное решение......   что-то у верховного с головой не то....  на покой пора наверное...
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1 м.
АЛ
Александр Лагуткин
Потому и гибнут наши люди и горят НПЗ уже и  за Уралом, что наша власть, управляемая барыгами, четыре года не трогала логистику врага и не била по центрам принятия решений, как сказал гарант, - &quot;где-бы они не находились&quot;.  Воевать вполсилы , - значит обречь себя на огромные потери, посадить на задницу свою экономику в угоду барыгам, у которых деньги, недвижимость и дети на Западе. Но нам-то жить в России.  Сейчас бандеровская нечисть с подачи Запада и его оружием  бомбит наши пляжи, новогодние гуляния, общежития детей-студентов и базы отдыха. А у нас нерешительность и безответственность. Почему за это не снесли в щебень центр куева вперемешку с бандеровским фаршем!?  Никто у нас  не ответил за курскую трагедию России. На глазах всего народа ворьё из МО Шойгу уничтожили самое эффективное боевое соединение - ЧВК Вагнер. А Е.Пригожина убили вместе с его командирами -Героями России.  После этого эта шайка имени Шойгу в МО  полностью просрала всё, чего с таким трудом и кровью добились в Сирии, потеряли наши позиции в Африке. Кто пытается вслух сказать правду, то быстренько пристраивают на нары. Как это сделали с боевым генералом Иваном Поповым. Нам в уши дуют про &quot;жесты доброй воли&quot;, про зерновые сделки, про готовность к переговорам. Но четыре года не трогали логистику врага, - тоннели, мосты, ж/д узлы, перевалочную базу в польском Жешуве. Наша нефть  из н/п &quot;Дружба&quot; до последнего времени перерабатывалась на заводах Лукойла в Болгарии и затем заправляла баки бронетехники ВСУ. Деньги на крови россиян текли в карманы наших сволочных барыг-олигархов.  Слишком много во власти и экономике национал-предателей. Для них Россия чужая страна.  Поэтому и идет поток цинковых гробов с фронта, поэтому и бомбят детские общежития у нас и горят наши НПЗ. Поэтому никого не наказали за курскую трагедию. Только на  пятый год войны сподобились заблокировать порты врага на ЧМ. Это после того, как наш Черноморский флот &quot;обезглавили&quot; и загнали в бухты, откуда оставшиеся корабли высунуться бояться.  А всё потому, что  интересы российских барыг-олигархов ставятся выше интересов Государства Российского и его народа. Смотрите и берите пример с Ирана, как мужественно защищается небольшая страна против агрессии США и Израиля.  Если власть  будет следовать интересам барыг и высокопоставленных вороватых чиновников  в лампасах и без, то угробит страну и наши предки и  потомки этого не простят. На кону наша Родина - Россия и самая большая её ценность это народ России.  И его интересы должны быть в приоритете, а не шкурные интересы чиновничьей плесени и сволочных российских барыг!
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1 м.
Misha Glusch
а маерск нужно вообче головную контору уничтожить в холандии...
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1 м.