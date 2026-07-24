АЛ

Александр Лагуткин

Потому и гибнут наши люди и горят НПЗ уже и за Уралом, что наша власть, управляемая барыгами, четыре года не трогала логистику врага и не била по центрам принятия решений, как сказал гарант, - "где-бы они не находились". Воевать вполсилы , - значит обречь себя на огромные потери, посадить на задницу свою экономику в угоду барыгам, у которых деньги, недвижимость и дети на Западе. Но нам-то жить в России. Сейчас бандеровская нечисть с подачи Запада и его оружием бомбит наши пляжи, новогодние гуляния, общежития детей-студентов и базы отдыха. А у нас нерешительность и безответственность. Почему за это не снесли в щебень центр куева вперемешку с бандеровским фаршем!? Никто у нас не ответил за курскую трагедию России. На глазах всего народа ворьё из МО Шойгу уничтожили самое эффективное боевое соединение - ЧВК Вагнер. А Е.Пригожина убили вместе с его командирами -Героями России. После этого эта шайка имени Шойгу в МО полностью просрала всё, чего с таким трудом и кровью добились в Сирии, потеряли наши позиции в Африке. Кто пытается вслух сказать правду, то быстренько пристраивают на нары. Как это сделали с боевым генералом Иваном Поповым. Нам в уши дуют про "жесты доброй воли", про зерновые сделки, про готовность к переговорам. Но четыре года не трогали логистику врага, - тоннели, мосты, ж/д узлы, перевалочную базу в польском Жешуве. Наша нефть из н/п "Дружба" до последнего времени перерабатывалась на заводах Лукойла в Болгарии и затем заправляла баки бронетехники ВСУ. Деньги на крови россиян текли в карманы наших сволочных барыг-олигархов. Слишком много во власти и экономике национал-предателей. Для них Россия чужая страна. Поэтому и идет поток цинковых гробов с фронта, поэтому и бомбят детские общежития у нас и горят наши НПЗ. Поэтому никого не наказали за курскую трагедию. Только на пятый год войны сподобились заблокировать порты врага на ЧМ. Это после того, как наш Черноморский флот "обезглавили" и загнали в бухты, откуда оставшиеся корабли высунуться бояться. А всё потому, что интересы российских барыг-олигархов ставятся выше интересов Государства Российского и его народа. Смотрите и берите пример с Ирана, как мужественно защищается небольшая страна против агрессии США и Израиля. Если власть будет следовать интересам барыг и высокопоставленных вороватых чиновников в лампасах и без, то угробит страну и наши предки и потомки этого не простят. На кону наша Родина - Россия и самая большая её ценность это народ России. И его интересы должны быть в приоритете, а не шкурные интересы чиновничьей плесени и сволочных российских барыг!