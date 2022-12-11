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Кейн о вылете Англии с ЧМ: «Мне придется с этим жить, беру на себя ответственность. Наши моменты были лучше, но в футболе все сводится к деталям»

Кейн о вылете Англии с ЧМ: «Мне придется с этим жить, беру на себя ответственность. Наши моменты были лучше, но в футболе все сводится к деталям»

Харри Кейн поделился мыслями после вылета Англии с ЧМ-2022. Вчера команда Гарета Саутгейта проиграла Франции со счетом 1:2 и вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала.

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