Угроза применения противником дальнобойных дронов, а в перспективе и КР по целям в глубине территории России, растет и будет продолжать расти.
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Угроза применения противником дальнобойных дронов, а в перспективе и КР по целям в глубине территории России, растет и будет продолжать расти.
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