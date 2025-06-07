Республиканцы срочно мирят Трампа и Маска: слишком велики риски войны между ними

Маск сдает назад: слишком серьезные риски для его бизнеса из-за ссоры с Трампом. Он протянул оливковую ветвь в ответ на пост владельца хедж-фонда, миллиардера Билла Экмана, который призвал Трампа и Маска «заключить мир на благо нашей великой страны».