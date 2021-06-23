Власти Москвы разъяснили порядок применения в заведениях общепита QR-кодов

Иностранцы также получат возможность пройти вакцинацию в Москве Система иммунного сертификата или QR-кода будет внедряться расширенно — во всех ресторанах Москвы, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Иностранцы также получат возможность пройти вакцинацию в Москве Система иммунного сертификата или QR-кода будет внедряться расширенно — во всех ресторанах Москвы, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
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