Московский бренд удвоил выпуск одежды с начала 2023 года

Московская компания Maneken brand, выпускающая одежду с авторским дизайном в силе oversize, нарастила выпуск продукции более чем вдвое по итогам января-августа 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.
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