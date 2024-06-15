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Посол в США Антонов: G7 все больше погружается в пучину украинского кризиса

Посол в США Антонов: G7 все больше погружается в пучину украинского кризиса

«Большая семерка» (G7) все больше погружается в пучину украинского кризиса. Соответствующее заявление сделал посол Москвы в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, который прокомментировал новости о договоренности западных государств по схеме использования доходов с замороженных активов Российской Федерации на нужды киевской стороны.

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