«Большая семерка» (G7) все больше погружается в пучину украинского кризиса. Соответствующее заявление сделал посол Москвы в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, который прокомментировал новости о договоренности западных государств по схеме использования доходов с замороженных активов Российской Федерации на нужды киевской стороны.
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