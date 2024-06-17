«Мои губы коснулись его», — японская фанатка ввязалась в проблемы с полицией, поцеловав Джина туда, куда не следует

Не успел малыш Джин (Jin) вернуться из армии, как многие поклонницы поспешили к нему на встречу. Неудивительно! Девушки так сильно скучали по своим любимым артистам! Они с нетерпением ждали, пока хотя бы один из них вернется домой и продолжит деятельность.