«Мои губы коснулись его», — японская фанатка ввязалась в проблемы с полицией, поцеловав Джина туда, куда не следует

Не успел малыш Джин (Jin) вернуться из армии, как многие поклонницы поспешили к нему на встречу. Неудивительно! Девушки так сильно скучали по своим любимым артистам! Они с нетерпением ждали, пока хотя бы один из них вернется домой и продолжит деятельность.
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