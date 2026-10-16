Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал фаворита в борьбе за премию «Золотой мяч» лучшему футболисту сезона, а также оценил перспективы вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова получить эту награду.
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