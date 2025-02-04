Домогался школьника в машине: в Петербурге задержали тренера с нездоровой тягой к мальчикам

В Петербурге задержали тренера по футболу, который домогался шестиклассника в машине на парковке.В Петербурге задержали 36-летнего футбольного тренера из школы №385 Красносельского района, который домогался 12-летнего ученика шестого класса.
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