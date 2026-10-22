Средняя стоимость частного дома в Пермском крае в третьем квартале выросла до 5,5 млн рублей, увеличившись с начала года на 7,3%.
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