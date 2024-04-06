Минфин США пригрозил Китаю «серьезными последствиями» за помощь РФ

Глава Министерства финансов США Джаннет Йеллен провела встречу в Гуанчжоу с вице-премьером Госсовета Китая Хэ Лифэном, где Йеллен заявила, что КНР могут ожидать серьезные последствия, если выявится, что китайский бизнес поддерживает Российскую Федерацию в конфликте с Украиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии