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Минфин США пригрозил Китаю «серьезными последствиями» за помощь РФ

Минфин США пригрозил Китаю «серьезными последствиями» за помощь РФ

Глава Министерства финансов США Джаннет Йеллен провела встречу в Гуанчжоу с вице-премьером Госсовета Китая Хэ Лифэном, где Йеллен заявила, что КНР могут ожидать серьезные последствия, если выявится, что китайский бизнес поддерживает Российскую Федерацию в конфликте с Украиной.

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