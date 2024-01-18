Удаленная работа не влияет на производительность

Согласно новому исследованию Федерального резервного банка Сан-Франциско, в отраслях США, которые более адаптируются к удаленной работе, с 2020 года не наблюдалось большего роста производительности (или снижения) по сравнению с отраслями с большим количеством личной работы.
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