Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Удаленная работа не влияет на производительность

Удаленная работа не влияет на производительность

Согласно новому исследованию Федерального резервного банка Сан-Франциско, в отраслях США, которые более адаптируются к удаленной работе, с 2020 года не наблюдалось большего роста производительности (или снижения) по сравнению с отраслями с большим количеством личной работы.

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