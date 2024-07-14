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Фицо заявил, что сценарий покушения на Трампа был выполнен "как под копирку"

Фицо заявил, что сценарий покушения на Трампа был выполнен "как под копирку"

Премьер Словакии Роберт Фицо полагает, что сценарий покушения на экс-президента США и претендента на выдвижение от республиканцев на новых президентских выборах Дональда Трампа был выполнен "как под копирку".

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EV
Evgeni Velesik
Фицо, тобой можно гордится, ты не сдал назад и это важно!
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