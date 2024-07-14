Фицо заявил, что сценарий покушения на Трампа был выполнен "как под копирку"

Премьер Словакии Роберт Фицо полагает, что сценарий покушения на экс-президента США и претендента на выдвижение от республиканцев на новых президентских выборах Дональда Трампа был выполнен "как под копирку".
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