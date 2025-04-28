В сквере на Валдайский проезде высадили липы и клены

В субботу, 26 апреля сквер на Валдайском проезде преобразился благодаря совместным усилиям активных жителей, сотрудников управы и ГБУ «Жилищник района Левобережный», депутатам СД ВМО Левобережный, общественным советникам района, членам Молодежной палаты района, представителям районного Совета ветеранов.
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