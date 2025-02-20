Количество мигрантов превысило численность коренных жителей: на золотых приисках в Иркутской области 15000 против 12700

Avia.pro - СМИ Когда иноземцев больше, чем местных Иркутская область, Бодайбинский район. Когда-то это место славилось своими золотыми приисками, теперь же прославляется совершенно иной статистикой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Народ всё же наказал продавцов красной икры не став её покупать на Новый год. Склады забиты, цены падают, а спрос не растёт
- Келлог: Россия должна поступиться территорией, сократить армию и порвать с Китаем, Ираном и КНДР
- На место русских должны прийти "потомки Чингисхана"? Муфтий готовит удар, пока Россия увлеклась Трампом
Свежие комментарии