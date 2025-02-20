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Медвежий угол

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Количество мигрантов превысило численность коренных жителей: на золотых приисках в Иркутской области 15000 против 12700

Количество мигрантов превысило численность коренных жителей: на золотых приисках в Иркутской области 15000 против 12700

Avia.pro - СМИ Когда иноземцев больше, чем местных Иркутская область, Бодайбинский район. Когда-то это место славилось своими золотыми приисками, теперь же прославляется совершенно иной статистикой.

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Комментарии
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Владимир Безгрешнов
головы работают, но на свой карман. Всех на СВО
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1 час.
СК
Светлана Киселева
Руководителям и невдомёк, что скоро и руководителей заменят выходцы из мигрантов.?..
Ответить
1 час.
Владимир Тамбасов
А Путин продолжает спать
Ответить
1 час.
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