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20 виноватых собак, которых поймали за преступлениями

Наши любимые собаки не могут прожить и дня без шалостей. Но что бы они ни натворили, мы всегда любим их еще больше – даже после самых дурашливых проделок! Посмотрите на эти нагловатые мордочки, которым совершенно не стыдно за то, что они сделали.

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