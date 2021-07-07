20 виноватых собак, которых поймали за преступлениями

Наши любимые собаки не могут прожить и дня без шалостей. Но что бы они ни натворили, мы всегда любим их еще больше – даже после самых дурашливых проделок! Посмотрите на эти нагловатые мордочки, которым совершенно не стыдно за то, что они сделали.