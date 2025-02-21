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Царьград

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Минобороны России подало иск к изобретателю способа «пеленгации целей» из Рязани

Минобороны России подало иск к изобретателю способа «пеленгации целей» из Рязани

Иск к рязанскому изобретателю рассмотрит суд по интеллектуальным правам.18 февраля Министерство обороны России и Генпрокуратура подали иск к рязанскому изобретателю особого способа пеленгации целей, которому присвоен статус «секрет производства».

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