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Если мы будем истощать русских, Украину сровняют с землей. Советник Меркель поражен растущим милитаризмом Германии

Если мы будем истощать русских, Украину сровняют с землей. Советник Меркель поражен растущим милитаризмом Германии

Отставной бригадный генерал и советник по военной политике Ангелы Меркель в 2006-2013 годах Эрих Вад в своем интервью поделился мнением о поставках европейского, и, в частности, немецкого оружия на Украину, о перспективах мирного урегулирования.

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