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BYD Denza N8 раскрыл салон с 1,1-метровым панорамным экраном

BYD Denza N8 раскрыл салон с 1,1-метровым панорамным экраном

Премиальный кроссовер BYD Denza N8 раскрыл интерьер перед запуском в Китае. Полноразмерный SUV получил 1,1-метровый дисплей под лобовым стеклом и 30-дюймовый сенсорный экран.

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