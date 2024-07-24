Вот такой необычный ЖД-состав сделал остановку на нашей станции. 🔥 В составе несколько старинных паровозов.
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Вот такой необычный ЖД-состав сделал остановку на нашей станции. 🔥 В составе несколько старинных паровозов.