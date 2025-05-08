Представитель МИД КНР изложил позицию Китая по переговорам на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам с США

Пекин, 7 мая /Синьхуа/ -- В последнее время Соединенные Штаты неоднократно заявляли о своем желании провести переговоры с Китаем, и предстоящая встреча между вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном и министром финансов США Скоттом Бессентом состоится по просьбе американской стороны, сообщил в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
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