Представитель МИД КНР изложил позицию Китая по переговорам на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам с США

Пекин, 7 мая /Синьхуа/ -- В последнее время Соединенные Штаты неоднократно заявляли о своем желании провести переговоры с Китаем, и предстоящая встреча между вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном и министром финансов США Скоттом Бессентом состоится по просьбе американской стороны, сообщил в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.